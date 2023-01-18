شاهد بالفيديو.. مدرب المنتخب العُماني: المباراة مع العراق ستكون صعبة جدا لأنه منتخب قوي وجمهوره أقوى

2023/01/18 | 13:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ab-RGk7lUyo

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