محافظ البنك المركزي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق يناقشان مكافحة الفقر والبطالة

2023/01/18 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ البنك المركزي مصطفى غالب

مخيف، اليوم الأربعاء 2023/1/18، الممثل

المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في العراق، السيد آوكي لوتسما، والوفد

المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون

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