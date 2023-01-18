2023/01/18 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من انتشار الحمى الفيروسية الوبائية بين الأطفال، مؤكدة أنها سريعة العدوى والانتشار لاسيما بين صغار السن وطلبة المدارس لكونها تشبه الانفلونزا الموسمية والمتحور (أوميكرون).

وقال رئيس مركز أمراض الدم في مستشفى الطفل المركزي التعليمي عبد الستار إبراهيم محمد، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك انتشارا للأمراض التنفسية بين الأطفال ومنها الحمى الفيروسية الوبائية، وهو مرض سريع العدوى بين التجمعات ومنها الأطفال وخصوصا طلبة المدارس”.

وأضاف أن “العيادة الاستشارية في المستشفى تستقبل أكثر من ألف طفل يوميا، أغلبهم من الأعمار دون سن العامين، إضافة إلى آخرين من المصابين بضعف المناعة، لذا واجه المستشفى مشكلة كبيرة تتمثل بعدم استيعابه الأعداد الكبيرة من الأطفال، مما أسفر عن رقود 3 أطفال على سرير واحد بسبب الزخم الهائل وانتشار العدوى، بينما تم تحويل عدد منهم إلى الردهات الخاصة بالأمراض التنفسية”.

وأوضح أن “وزير الصحة تدارك هذه المشكلة وتم تحويل أعداد من الأطفال إلى ردهات خاصة في مستشفى الكاظمية التعليمي”.

وأشار محمد، إلى “وجود صعوبة بالتفريق بين الانفلونزا الموسمية والحمى الفيروسية والمتحور “أوميكرون”، إذ تتميز هذه الأمراض بأعراض مماثلة تقريبا وهي الحمى والسعال والصداع الشديد وصعوبة التنفس وألم في الصدر والبطن واحمرار وحرقة في العين وفقدان الشهية، إلى جانب عدم تحديد واكتشاف نوع الفيروس بالتحاليل لأن مدة حضانة الحمى الفيروسية تستغرق بين 7– 10 أيام في بعض الحالات، وقد تصل إلى 15 يوما إذا كانت العدوى شديدة، علما أن جهاز المناعة الخاص بالطفل ضعيف وغير قادر على مواجهة العدوى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من فيروس ينتشر بين أطفال وتلاميذ مدراس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من فيروس ينتشر بين أطفال وتلاميذ مدراس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).