السفير الفرنسي لدى العراق .. فرنسا مستعدة لتحلية مياه شط العرب

2023/01/18 | 13:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب سفير الجمهورية الفرنسية لدى بغداد إيريك شوفاليه، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لمساعدة العراق في تحلية مياه شط العرب بمحافظة البصرة ضمن إطار مواجهة الشح الحاصل في البلاد جراء التغيرات المناخية.

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