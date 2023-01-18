محافظ البنك المركزي يدعو إلى دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية

2023/01/18 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في جوانب عدّة، ولا سيّما البرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة الفقر والبطالة، على وفق الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي.

وأعرب المحافظ، في بيان للبنك "عن رغبة البنك المركزي العراقي في استمرار التعاون مع برامج الأمم المتحدة وتطويره، ومنها البرنامج الإنمائي، الذي قدّم دعمًا كبيرًا للعراق في الجوانب الإنسانية والتنموية"، داعيًا إلى "دعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية في الفئات الهشة في المجتمع"، مستعرضًا "الخطط التي يتبنّاها هذا البنك ويموّلها للتحول إلى الطاقة النظيفة".

من جانبه ثمّن "لوتسما الجهود التي يقدّمها البنك المركزي العراقي في المجالين التنموي والمصرفي"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يمتلك كثيرًا من الفرص المهمة، التي يسعى البرنامج إلى تحقيق المزيد من التعاون لاستثمارها وتوجيهها نحو التنمية، وتطوير قطاعات مختلفة في عموم البلاد في ضوء استراتيجية العمل المشترك للسنوات المقبلة، التي يعمل البرنامج الأُممي على إكمالها، وعرضها على الحكومة العراقية خلال الأسابيع المقبلة".

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