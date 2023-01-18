2023/01/18 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

مصدر حكومي: لغاية الان لا يوجد أي توجيه بشأن اعلان عطلة رسمية في العراق يوم غد الخميس، وفي حال ورود أي توجيه بهذا الصدد، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة وجود توجه حكومي لتعطيل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة وجود توجه حكومي لتعطيل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).