"أساء للمملكة".. مجلس النواب الاردني يقرر فصل أحد نوابه

2023/01/18 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

صوت مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي على فصل النائب محمد الفايز .

وذكرت وسائل اعلام تابعتها (بغداد اليوم) أن " 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة وصوتوا، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات".

وأشارت الى أن "قرار اللجنة القانونية بحق الفايز جاء بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، فضلا عن الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس و مخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية".

وكان الفايز توجه في الرسالة إلى بن سلمان وقال فيها إن "المساعدات التي تحصل عليها دولته تذهب إلى طبقة فاسدة ولزمرة مصدر رزقها الشعب الاردني وتشحذ على حساب كرامة الشعب"، مضيفا: "لا نريد مساعدات ولا هبات فبلدنا زاخر بالخيرات وكرامتنا تأبى كما يصوروننا يا سمو الامير ان يقال عنا شعب الشحاذين".

فيما توجه إلى بن سلمان قائلا: "خيراتكم وهباتكم تصل إلى جيوب الفاسدين وشعبنا منها براء وكل ما يأتي منكم سيذهب للكاذبين الفاسدين بدون إنفاق على الوطن"، مؤكدا أن "الشعب الاردني سيبقى عصيا على كل من يستجدي باسم أبنائه".

تحرير: أ.غ

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