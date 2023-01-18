"كان في طريقه إلى الجبهة"... أوكرانيا تحقق في تحطم مروحية وزير الداخلية ومقتله

2023/01/18 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطمت قرب كييف في "مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقل"، كانت متجهة إلى الجبهة.

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