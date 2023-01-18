2023/01/18 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، الاربعاء، 18 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة جهات سياسية تعرقل اجراء التعداد السكاني أولاً على المسلة.

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