2023/01/18 | 13:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، 18 كانون الثاني، 2023، بصدور أمر...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مسؤول في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستقدم مسؤول في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستقدم مسؤول في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).