إعفاء مسؤولي سجن عراقي على خلفية التحقيق بفيديو مسرّب

2023/01/18 | 14:12 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير العدل العراقي خالد شواني إحالة مسؤولي السجن إلى التحقيق (فيسبوك)

قرّر وزير العدل العراقي خالد شواني، مساء أمس الثلاثاء، إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤولين آخرين، وإحالتهم على التحقيق على خلفية انتشار فيديو مسرب من داخل السجن، أظهر سجناء وهم يستغيثون بشأن إجبارهم من قبل مسؤوليه على شراء مخدرات منهم وتعاطيها.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن "الوزير قرر إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".

ومنذ يوم أمس انتشر مقطع فيديو لعدد من السجناء داخل سجن التاجي في بغداد، وقد أخفوا معالم وجوههم وغيروا أصواتهم وهم يطلقون مناشدات للجهات المسؤولة بالتدخل، ويؤكدون أن مسؤولي السجن يجبرونهم على شراء المخدرات وتعاطيها.

تسجيل مسرب من سجن التاجيسجناء يستغيثونهناك من يجبرنا على شراء المخدرات والطعام !!#المخدرات_مصحة_سجن_موت#المخدرات_ارهاب_مجتمعي#عالج_نفسك#منظمة_نقاهة#عراق_خالٍ_من_المخدرات pic.twitter.com/q4hkLGN1yu

— عراق خالٍ من المخدرات (@drugfreeiraq) January 17, 2023

وأثار الفيديو ردود فعل شعبية غاضبة بين المواطنين والمثقفين، الذين انتقدوا ضعف الدور الحكومي بمتابعة ما يحدث داخل السجون، وغياب الدور الرقابي فيها.

وقال الإعلامي العراقي حسين دلي، في تغريدة له، إن "هذا الفيديو خطير جداً، إجبار السجناء على شراء المخدرات، والاتهامات موجهة خصوصاً نحو معاون المدير في سجن التاجي المدعو أحمد حسن"، متسائلا "أين وزير العدل؟ أين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؟ أين رئيس مجلس القضاء فائق زيدان؟ ..



هذا ما تكلمنا عنه كثيراً من مآسي إدارات السجون العراقية".

خطير جداً هذا المقطعإجبار السجناء على شراء المخدراتوالاتهامات موجهة خصوصاً نحو معاون المدير ق٣ المدعو (أحمد حسن) في #سجن_التاجيوين خالد شواني وزير العدلوين رئيس الوزراء محمد شياعوين رئس مجلس القضاء فائق زيدانهذا ما تكلمنا عنه كثيراً من مآسي إدارات السجون العراقية pic.twitter.com/v4brSxZWrT

— حسين دلّي (@hudly76) January 15, 2023

الإعلامي قصي شفيق، أكد في تغريدة له أن "سجن التاجي وسجن ملعب الشعب الرصافة وسجن أبو غريب يباع فيها الهاتف بمبلغ مليون دينار عراقي، والأرجيلة تنزل للسجين بـ150 ألفا، وحب الكريستال بـ25 ألف دينار، و( ...)"، مؤكدا أن "الرئيس لا يدري أن السجون صارت مقرات للتسليب والنهب، في ظل صمت وزير العدل عن الفساد وعقود الإطعام والفوضى".

سجن التاجي وسجن ملعب الشعب الرصافة وسجن ابو غريب التلفون بمليون دينار الاركيلة تنزل ب150 الف حب الكرستال ب25 الف دخول بنات الليل لVIP بمليون للشخص الواحد يعني كواده علنيالرئيس يدري لا السجون صارت مقرات للتسليب والنهب في ظل صمت وزير العدل عن الفساد وعقود الأطعام والفوضىوينك حب

— د.



قصي شفيق (@qusay19668073) January 17, 2023

أما الإعلامي صالح الحمداني، فقد دعا في تغريدة له إلى "تفعيل دور حقوق الإنسان والتفتيش المستمر والرقابة، تجنبا لما يحصل في سجن التاجي وسجون أخرى عديدة، وخاصة سجون التسفيرات البائسة".

تفعيل دور حقوق الانسان، والتفتيش المستمر، والرقابة، يجنبنا ما يحصل في #سجن_التاجي وسجون أخرى عديدة، وخاصة سجون التسفيرات البائسة.

— صالح الحمداني (@Salehalhamadani) January 17, 2023

ويعدّ ملف السجناء في العراق من الملفات المعقدة، إذ تعيش بعض المؤسسات السجنية على وقع إدخال الممنوعات، وانتهاكات وخروقات واكتظاظ، ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في البلد، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنه يقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.

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