2023/01/18 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بهدف دعم العمل بالأنظمة الحديثة ..



وزير الداخلية يناقش تطوير وتوسعة النظام الالكتروني في مديرية المرور العامة=================عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الشركة الألمانية المعنية بتطوير وتوسيع النظام الالكتروني في مديرية المرور العامة.وجرى خلال هذا الاجتماع بحث جملة من المواضيع الخاصة بعمل هذه الشركة والبرامج التي تقوم بها في عملية التطوير والتوسيع بما ينسجم مع تطلعات المواطن .



وأكد السيد الوزير المضي قدما بتطوير العمل الالكتروني في جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية ومن بينها مديرية المرور العامة , مشيرا الى أن هناك جهودا حثيثة لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال الدوائر التابعة للوزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يؤكد المضي بتطوير العمل الالكتروني في مفاصل وتشكيلات الوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يؤكد المضي بتطوير العمل الالكتروني في مفاصل وتشكيلات الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).