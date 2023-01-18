بتوجيه من السوداني.. اطلاق حملة كبرى للحد من الهجرة غير الشرعية

2023/01/18 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبلت وزير الهجرة المهجرين رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج وأعادتهم الطوعية الى العراق وتأهيلهم واندماجهم السيدة ايفان فائق جابرو، اليوم في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد سفير المملكة الهولندية لدى العراق السيد هانس ساندي والوفد المرافق له ، وبحثا إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين البلدين وبما يخص العراقيين في المملكة فضلا عن مناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة . وأكدت سيادتها خلال اللقاء انه تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج وتسهيل عودتهم وتاهيل اندماجهم ، لافتةً الى ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ترفض اجراءات العودة القسرية التي تتخد بحق العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم .واضافت السيدة جابرو انه " بتوجيه رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ، اطلقنا حملة كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية وتعريف الناس بمساؤها وانعكاساتها السلبية على المجتمع في جميع نواحي الحياة " .من جانبه أشاد ساندي بالإنجازات التي قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين لفئات عنايتها ، مبديا استعداد حكومته التركيز على تفعيل سبل التعاون المشترك وتطويره بين البلدين سيما وان هناك علاقة وشراكة واسعة بين الحكومتين فيما يخص ملف الهجرة.

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