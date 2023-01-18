اندلاع حريق قرب السفارة الاميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد (فيديو)

2023/01/18 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق قرب السفارة الاميركية وسط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "حريقا اندلع ، اليوم الاربعاء، في احد الشقق داخل مجمع القادسية الواقع قرب السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء في بغداد".

وأضاف أن" فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث، فيما لم تعرف حتى اللحظة أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر البشرية او المادية".

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