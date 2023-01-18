النفط: ارتفاع  معدلات انتاج الغاز السائل  الى 6مليون و800 طن باليوم 

2023/01/18 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ، انمار علي، الاربعاء، ارتفاع معدلات الانتاج اليومي للغاز السائل الى ( 6 الآف و800 طن )، ويشمل الانتاج الاستهلاك المنزلي ، الصناعي ، التجاري ، فضلاً عن منظومة الغاز للمركبات.

و قال علي في بيان لوزارة النفط إن "الجهد الوطني نجح في رفع الطاقة الانتاجية لاسطوانات الغاز السائل الى (158 مليون ) اسطوانة سنوياً ، بزيادة (9 مليون) اسطوانة عن انتاج عام 2021"، مؤكداً ان "انتاج المعامل الحكومية والاهلية يغطي الاستهلاك المحلي ، مع توفر فائض كبير في المستودعات وساحات بيع الغاز السائل".

واشار حسين الى "اعتماد الشركة لاسلوب البيع المباشر الى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية وبالسعر الرسمي"، محذراً "بعض اصحاب النفوس من استغلال المواطنين والبيع خارج الضوابط والتعليمات والتسعيرة الرسمية ".

وأضاف، ان "الشركة ومن خلال التنسيق مع الجهات الرقابية والامنية والجهات التفتيشية، ستقوم بمتابعة ومراقبة ساحات بيع اسطوانات الغاز السائل والباعة الجوالين لرصد المخالفات، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ".

ونوه مدير عام الشركة الى "تصدير كميات كبيرة من فائض الانتاج الوطني من الغاز السائل الى الاسواق العالمية".

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