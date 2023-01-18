لافروف: على الدول الغربية ان تناقش مخاوف روسيا الامنية

2023/01/18 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: الولايات المتحدة تقتدي بـالزعيم النازي أدولف هتلر والقائد الفرنسي نابليون بونابرت.

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