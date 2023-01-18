زيدان يبحث مع السفير الياباني آليات تسليم المطلوبين للقضاء

2023/01/18 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير الياباني ماتسوموتو هوتوشي، آليات تسليم المطلوبين للقضاء.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل السفير الياباني ماتسوموتو هوتوشي، وبحث معه آليات تسليم المطلوبين للقضاء وامكانية عقد اتفاقية ثنائية بين البلدين بخصوص ذلك”.

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