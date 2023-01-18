ذعر وفرار من الملعب.. فيديو يُظهر لحظة إطلاق نار مع انتهاء مباراة لكرة السلة

2023/01/18 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت حادثة إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة أوكلاهوما سيتي بولاية أوكلاهوما الأمريكية، بعد انتهاء مباراة في كرة السلة، مما أدى إلى مسارعة المعلقين بحثًا عن مكان آمن لهم وفرار المشجعين وسط حالة من الذعر.

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