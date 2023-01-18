2023/01/18 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت وصية اللاعب البرازيلي الراحل، بيليه، مفاجأة بعد أن كشف من خلالها عن "سر أنكره طوال حياته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصيته كانت المفاجأة.. بيليه يعترف بـ"سر أنكره طوال حياته") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصيته كانت المفاجأة.. بيليه يعترف بـ"سر أنكره طوال حياته") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).