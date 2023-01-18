مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع من نوعه في العالم

2023/01/18 | 14:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد مصر لتدشين أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خلال أيام، والذي سيعيد مصر إلى ريادتها في صناعة الغزل والنسيج.وكشف الخبير الاقتصادي المصري عمرو يوسف في تصريحات لـRT، أن المصنع هدفه استعادة ريادة مصر كما … Readmore

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