رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس حكومة إقليم كُردستان ضرورة حل المشاكل بين الاطراف السياسية الكردية

2023/01/18 | 14:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، على ضرورة حل المشاكل بين الاطراف السياسية الكردية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيانه اليوم … Readmore

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