النزاهة: استـقـدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة

2023/01/18 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمرٍ باستقدام مُحافظ الديوانيَّة الحاليّ ومُدير الزراعة في المُحافظة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، قرَّرت استقدام مُحافظ الديوانيَّة الحالي ومُدير الزراعة في المُحافظة، على خلفيَّة قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحةٍ من الأرض تُقدَّرُ مساحتها بــ (500) دونمٍ، مقابل قيام المُحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعيَّة العائدة لذلك الشخص وشركائه".الدائرة أضافت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

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