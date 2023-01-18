جمع تواقيع نيابية للمطالبة بمناقشة أزمة الدولار في جلسة البرلمان

2023/01/18 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، اليوم الاربعاء، جمع 25 توقيعاً برلمانياً بشأن وضع ملف أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار على جدول أعمال جلسة مجلس النواب.

أدناه نص الوثائق:

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