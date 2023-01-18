2023/01/18 | 14:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استقدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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