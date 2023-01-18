2023/01/18 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، المضي بتطوير العمل الالكتروني في جميع مفاصل وتشكيلات الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: ماضون بتطوير العمل الالكتروني بجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: ماضون بتطوير العمل الالكتروني بجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).