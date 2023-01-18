2023/01/18 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوزارة وجهت بدعم منتجي الثروة الحيوانية لاسيما أصحاب الدواجن.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: انخفاض أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: انخفاض أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: انخفاض أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).