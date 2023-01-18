انتهاكات الشرطة في بنغلاديش أو مواجهة الموت في البحر.. معاناة الروهينغا تتزايد

2023/01/18 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بما وصفته بـ"تفشي انتهاكات الشرطة البنغالي"ة ضد اللاجئين الروهينغا، فيما حثت الأمم المتحدة العالم على وضع استجابة إقليمية لحمايتهم من الرحلات الخطرة عبر البحر.

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