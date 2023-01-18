دب قطبي يقتل شخصين في ولاية ألاسكا الأمريكية

2023/01/18 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هاجم دب قطبي سيدة وقاصراً، وقتلهما في قرية نائية بولاية ألاسكا بغرب أمريكا، أمس الثلاثاء.

وقالت قوات ولاية ألاسكا إنها تلقت تقارير تفيد بهجوم لدب قطبي في ويلز، قرية على الساحل الغربي لولاية ألاسكا.

وجاء في بيان القوات: “التقارير الأولية أشارت إلى أن الدب القطبي دخل القرية، وقام بمطاردة عدد من السكان”.

وأضاف البيان “قام الدب بالهجوم على سيدة وقاصر وقتلهما، وقام أحد السكان بإطلاق النار على الدب وقتله لدى مهاجمته الشخصين”.

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