الكشف عن أسباب تأخر عقد جلسة البرلمان

2023/01/18 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، الأربعاء، أن تاخر عقد الجلسة هو بسبب مسالة حسم اللجان النيابية .

وقال الكاظمي إن “تأخر انعقاد جلسة مجلس بسبب الاختلاف على تشكيل اللجان النيابية”.

وأضاف أن ” المجلس بانتظار حسم اللجان النيابية للشروع بعقد جلسة مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “هناك اختلافاً على بعض اللجان النيابية ما آخر انعقاد الجلسة عن موعدها المقرر”.

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