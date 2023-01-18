2023/01/18 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريش منتجي الوقود الأحفوري وداعميهم الماليين بـ"التسابق لتوسيع الإنتاج، مع العلم جيدا أن نموذج أعمالهم لا يتوافق مع بقاء الإنسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سياستهم لا تتوافق مع بقاء الانسان".. غوتيريش ينتقد من دافوس منتجي الوقود الأحفوري ومموليهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سياستهم لا تتوافق مع بقاء الانسان".. غوتيريش ينتقد من دافوس منتجي الوقود الأحفوري ومموليهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).