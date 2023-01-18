هل عززت الحكومة العراقية علاقاتها بالعرب عبر خليجي 25؟

2023/01/18 | 15:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح العراق أذرعه أمام أشقائه العرب وهو يوفر تسهيلات لدخولهم البلاد من دون تأشيرة على هامش كأس الخليج 25 المقامة في محافظة البصرة، في مشهد عكس عمق الروابط، عززه قرار بتمديد التسهيلات بعد البطولة.

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