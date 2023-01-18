2023/01/18 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ZO6LCH4ZTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء قناة الرشيد مع اللواء قاسم العتابي - مدير شرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء قناة الرشيد مع اللواء قاسم العتابي - مدير شرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).