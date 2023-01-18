الحكيم للسفير اللبناني: نجدد الحرص على استقرار لبنان ودعمها عربيا ودوليا

2023/01/18 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم،

اليوم الأربعاء، حرصه على استقرار

الدولة اللبنانية ودعمها عربيا ودوليا،

فيما رحب بتواجد الخبرات والاستثمارات

اللبنانية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار

الح

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