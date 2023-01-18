النزاهة تستقدم مديـر عـام سابق فـي أمانة بغـداد على خلفية

2023/01/18 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

المُدير العام لبلديَّة المنصور في

أمانة بغداد السابق؛ لإحداثه عمداً

ضرراً بأموال ومصالح الأشخاص المعهود

بها إليه".

وذكرت دائرة

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