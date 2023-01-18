2023/01/18 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، الأربعاء، إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة المترتبة على المواطنين.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب خالد حسن السامرائي وحضور عدد من اعضائها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها".

وبينت الدائرة، ان "اللجنة بحثت كتاب وزارة الكهرباء حول تعديل قانون الوزارة قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب للوصول الى الصيغة المناسبة ودراسته في مجلس الدولة، فضلا عن امكانية اطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة المترتبة على المواطنين".

وتابعت ان "اللجنة ناقشت عددا من المقترحات لاستضافة وزير الكهرباء اهمها تقديم وزارة الكهرباء تقريرا نصف شهري عن برنامج الوزارة وتطبيق خطتها للنهوض بقطاع الكهرباء وسد النقص الحاصل في الطاقة، اضافة الى كيفية تطبيق خطة الوزارة المقدمة لصيف 2023 ومراحل تنفيذها، فضلا عن وضع الة تقسيم الطاقة على المحافظات في مراكز القطع والمعايير في تقسيم الحصص في المحافظة الواحدة وتجهيز المحولات الكهربائية، وإمكانية استغلال الكوادر الوظيفية في الوزارة لانشاء واصلاح ابراج الخطوط الكهربائية".

وأضافت ان "اللجنة تابعت ملف الطاقة المتجددة والالية التي تتبعها الوزارة حول الطاقة الشمسية وما هي المعوقات التي تحول دون انجاز الملف، فضلا عن اجراءات الوزارة للبديل عن الغاز الايراني المسال والحلول بشأنها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع يناقش إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة المترتبة على المواطنين ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع يناقش إمكانية إطفاء ديون جباية الكهرباء المتراكمة المترتبة على المواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).