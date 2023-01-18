تحرك من هيئة الاستثمار لإنشاء سكك حديد في بغداد

2023/01/18 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الأربعاء، أن العام الحالي 2023، سيشهد نهضة بالمشاريع الجديدة بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، فيما أشارت إلى التوجه لإنشاء سكك حديد في العاصمة.

وقال رئيس الهيئة سالار محمد أمين، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار معنية بكل القطاعات السكنية والصناعية والطرق"، لافتاً إلى أنه "تم التركيز على قطاع النقل وتطويره داخل بغداد، وإنشاء السكك الحديد في العاصمة".

وأضاف أمين، أن "هناك اهتماماً كبيراً بالسكك الحديد داخل بغداد إضافة إلى ربط العاصمة بالمحافظات بالتعاون مع وزارة النقل لإكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لعرضها كفرص استثمارية أمام الشركات العالمية".

ولفت إلى أن "العام الحالي سيشهد نهضة في مجال المشاريع الجديدة بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة لنقل الخبرات"، مؤكداً أن "جميع المخططات اكتملت وهي جاهزة لعرضها كحقيبة استثمارية أمام الشركات العالمية".

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