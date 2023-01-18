علماء روس يطورون بطارية نووية صغيرة تعمل لمدة 20 سنة

2023/01/18 | 16:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مجموعة من العلماء الروس في جامعة “MISIS” الوطنية الروسية للبحوث التكنولوجية تطوير بطارية نووية صغيرة جديدة قادرة على العمل لمدة 20 سنة.ووفقًا للعلماء فإن تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد التي استعملت لصنع عناصر هذه البطارية جعلتها أصغر بثلاث مرات … Readmore

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