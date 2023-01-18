2023/01/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، اعتقال تاجري مخدرات في محافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي اعتقلت، اليوم، تاجري مخدرات في مدينة الفلوجة بالانبار".

وأضاف البيان أن "القوة اعتقلت التاجرين بعد متابعة استمرت لـ 72 ساعة ضمن قاطع المسؤولية شرق الأنبار".

وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعتقل تاجري مخدرات في الفلوجة بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعتقل تاجري مخدرات في الفلوجة بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).