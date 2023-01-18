مـجلـس الـنواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

2023/01/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (2)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول".وأضافت أن "عدد حضور النواب إلى الجلسة، 223 نواب".

تحرير: أ.ق

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