2023/01/18 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/ إن” بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 1620 دينار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأكثر من 162 الفاً..



ارتفاع سعر الصرف في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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