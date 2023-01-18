2023/01/18 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لبلديَّة...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مسؤول سابق في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستقدم مسؤول سابق في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستقدم مسؤول سابق في أمانة بغداد على خلفية قضية ابتزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).