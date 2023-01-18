2023/01/18 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 يناير، 2023 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي شكّل دورة خليجي 25 التي أقيمت في مدينة...

ظهرت المقالة العراق والتحول الديناميكي في البنية السياسية المستقبلية.



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