الجزائر.. رسالة جديدة من

2023/01/18 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأستاذة الجزائرية التي تعرضت لعملية طعن من قبل تلميذ، رسالة إلى طلابها والقيادة الجزائرية، عبرت فيها عن شكرها على تضامنهم معها.

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