هاجموهما بسكين ورموهما بكل ما وجدوه.. كاميرا ترصد ما حدث أثناء سطو على بقالة

2023/01/18 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث شرطة حي هارلم في مدينة نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية عن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم تم التقاط صورهم بكاميرا مراقبة أمنية، وهم يهاجمون عمال بوديغا (متجر بقالة صغير) في حي هارلم بالسكين والمواد الغذائية التي كانت بمتناول أيديهم.

إنه جزء من اتجاه يُنذر بالخطر في المدينة، حيث أظهرت عمليات السطو زيادة كبيرة والتي باتت تشكل خطرًا.

وتوضح لنا آلي بومان مراسلة محطة WCBS ما تم توثيقه بالكاميرات الأمنية في المتجر.

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