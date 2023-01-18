2023/01/18 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى احمد المشهداني، اليوم الأربعاء،

اليمين الدستورية ليصبح عضواً في مجلس

النواب العراقي بديلاً عن ليث الدليمي.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية

لمجلس النواب، وتلقته وكالة نون

الخبرية، إن "احمد اسماع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشهداني يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن الدليمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشهداني يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن الدليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).