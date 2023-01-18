النزاهة تعلن استقدام محافظ الديوانية مسحوب اليد ومدير الزراعة في المحافظة

2023/01/18 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام

مُحافظ الديوانيَّة مسحوب اليد ومُدير

الزراعة في المُحافظة؛ لارتكابه عمداً

ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن

أداء عملٍ من أعمالها ب

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