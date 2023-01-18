وزيرة الهجرة للسفير الهولندي: نرفض إجراءات العودة القسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم

2023/01/18 | 16:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نرفض اجراءات العودة القسرية للعراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم.

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