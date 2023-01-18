ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار على حساب الحوالات الخارجية

2023/01/18 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد، اليوم الاثنين، على حساب الحوالات الخارجية.

باع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 94 مليونا و 313 الفا و 790 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

كما ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 64 مليونا و500 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 29 مليونا و813 الفا و 790 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

بالإضافة إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 143 شركة.

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