2023/01/18 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 77 سنتا بما يعادل 0.96% ليصل الى 80.74 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 77 سنتا او ما يعادل 1.03% ليصل الى 75.19 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بداية الاسبوع الحالي مع امال الطلب الصيني أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار خام البصرة لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار خام البصرة لليوم الثاني على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).