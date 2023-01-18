أمانة بغداد تعلن إنشاء أسواق نموذجية بديلة للمتجاوزين

2023/01/18 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن إنشاء أسواق نموذجية بديلة بالتنسيق مع المتجاوزين.

وقال أمين بغداد عمار موسى في تصريح للوكالة الرسمية، إن”أمانة بغداد أطلقت عملية إزالة التجاوزات وكانت لأول مرة بالتنسيق مع المتجاوزين” ،مبيناً أن”أغلب المتجاوزين من ذوي الدخل المحدود وبالتالي لا تريد أمانة بغداد إلحاق الضرر بتلك الشريحة المهمة”.

وأضاف موسى، أن”هناك تعاوناً في بعض المحال والمناطق ، إذ قام المتجاوزون بإزالة بسطياتهم لغرض ‏ترميم بعض الشوارع” موضحاً ،أن” أمانة بغداد تفكر ببدائل ولدينا مجموعة من الأسواق النموذجية مثلاً في مدينة الشعلة ،حيث كان هناك سوق عشوائي كبير تم الاتفاق مع أصحاب السوق وهو حالياً قيد الإنشاء”.

ولفت إلى أن”المشكلة ليست إزالة التجاوز وإنما تحتاج العملية إلى عناية ودقة في العمل” ،مؤكداً أن “أمانة بغداد متجهة لتنفيذ المشاريع بعدم إلحاق الضرر بالمواطنين”.

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